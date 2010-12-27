У Георгия Полтавченко нет сомнений в передаче Исаакия РПЦ

В своем интервью Полтавченко сказал, что вопрос передачи Исаакиевского собора РПЦ уже решен и это решение не вызывает у губернатора сомнений.

В начале 2017 года Георгий Полтавченко заявил о том, что вопрос о передаче Исаакиевского собора церкви - решен. Это повлекло за собой споры и митинги, против передачи музея-памятника выступили небезразличные горожане, правозащитники и даже некоторые депутаты. Были поданы иски в суд. Бурные обсуждения о всех "за" и "против" не утихают и по сей день. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поделился своим мнением на этот счет.

"Вопрос был решен, и он остался решенным, для меня лично как для губернатора", - прокомментировал ситуацию губернатор. Полтавченко также аргументировал свои действия федеральным законом № 327 и пояснил, что вопрос был открыт с 2015 года. Тогда церковь не получила отказ, просто "ситуация была по-настоящему кризисная, все очень напряженно, в том числе и с бюджетом". Сейчас, по его мнению, кризис миновал и церковь сможет должным образом следить за Исаакием.

Сейчас точные сроки передачи собора ни кто сказать не может, губернатор объяснил, что для дальнейшего разрешения ситуации в Смольный должно поступить официальное обращение от Русской православной церкви. На данный момент оно не поступило, но эту тему он обсудил с патриархом устно.

Григорий Полтавченко также заверил, что церковь будет платить налоги и этот вопрос тоже уже обсуждался с патриархом. "И я не собираюсь отказываться от своего мнения. Я считаю, что главный собор России должен быть передан Русской православной церкви. Мы же его не отдаем в собственность. Если будем передавать, оформим как надо, в безвозмездное пользование", - пояснил губернатор.

Напомним, что метрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий заявил о своем желании в скорейшем будущей завершить процесс по передаче Исаакиевского собора в РПЦ. В паланах метрополита сделать бесплатный вход и увеличисть колличество служб.

Фото: gov.spb.ru