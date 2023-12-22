У Финляндского вокзала образовался транспортный коллапс из-за ДТП

Движение в районе Финляндского вокзала встало из-за ДТП. На трамвайных путях произошла авария, столкнулись две машины. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис".
В результате случившегося никто не пострадал. Из-за ДТП движение транспорта около вокзала полностью прекратилось.
Из-за ДТП сложилась сложная дорожная обстановка на Арсенальной набережной, улице Комсомола, улице Академика Лебедева и Боткинской улице.
Ранее мы писали, что дорожники досрочно отремонтируют Будапештскую улицу.
Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
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