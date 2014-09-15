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Фаррелл Уильямс и рэпер Jay-Z  выпустили совместный трек "Entrepreneur"

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Пользователи назвали трек "новым гимном целого поколения".

В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что Фаррелл Уильямс и рэпер Jay-Z выпустили совместный трек "Entrepreneur". Клип опубликован на YouTube-каналах музыкантов. 

В ролике рассказывают истории всех чернокожих предпринимателях, креативщиках и владельцах бизнеса со всего мира и трудностях, с которыми они сталкиваются. В клипе можно увидеть рэпера Тайлера Оконма и актрису Иссе Рэй. Большая часть времени в видеоролике уделяется влиятельному рэперу и предпринимателю из Калифорнии Nipsey Hussle, который был застрелен в 2019 году. 

Известно, что клип снял режиссер Calmatic. Пользователи назвали трек "новым гимном целого поколения".

Ранее мы сообщали о том, что онлайн-фестиваль DC FanDome проведут в два этапа.

Видео:Pharrell Williams/YT

Теги: jay-z, новый трек jay-z, фаррелл уильямс
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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