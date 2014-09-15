Пользователи назвали трек "новым гимном целого поколения".

В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что Фаррелл Уильямс и рэпер Jay-Z выпустили совместный трек "Entrepreneur". Клип опубликован на YouTube-каналах музыкантов.

В ролике рассказывают истории всех чернокожих предпринимателях, креативщиках и владельцах бизнеса со всего мира и трудностях, с которыми они сталкиваются. В клипе можно увидеть рэпера Тайлера Оконма и актрису Иссе Рэй. Большая часть времени в видеоролике уделяется влиятельному рэперу и предпринимателю из Калифорнии Nipsey Hussle, который был застрелен в 2019 году.

Известно, что клип снял режиссер Calmatic. Пользователи назвали трек "новым гимном целого поколения".

Ранее мы сообщали о том, что онлайн-фестиваль DC FanDome проведут в два этапа.

Видео:Pharrell Williams/YT