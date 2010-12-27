Возможно умершей является девушка, которую на днях разыскивали родственники в социальных сетях.

Сегодня днем у Большеохтинского моста из Невы достали тело девушки. Потерпевшую не удалось откачать. В социальных сетях появилось фото с места происшествия.

Пользователи интернета предположили, что утопленницей могла быть девушка, которую на днях разыскивали родственники в соцсетях. Приметы совпадают: "была одета в синие джинсы, синие кеды, футболку и розовый кардиган". Если приглядеться к фотографии, то можно увидеть, что одежда очень похожа на ту, что описали в посте.

Ранее мы писали, что в Петербурге в ванне утонул годовалый малыш.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург