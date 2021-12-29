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У 62-летнего петербуржца на работе остановилось сердце
Сегодня, 9:48
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У 62-летнего петербуржца на работе остановилось сердце

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Медики констатировали клиническую смерть на рабочем месте.

Накануне днем в петербургский отдел полиции поступила телефонограмма из Городской больницы №26, согласно которой, утром к ним доставили тело мужчины. Об этом стало известно Piter.tv.

Известно, что 62-летний петербуржец в 8:30 находился на рабочем месте, на складе "Северо-Западной Металлобазы", когда у него остановилось сердце. Медики установили клиническую смерть и остановку сердца. Согласно данным, долгое время врачи боролись за жизнь пациента, поскольку констатировали смерть в 10 часов утра.

Ранее полиция возбудила уголовное дело после драки супругов в Мурино.

Фото: Piter.tv

Теги: клиническая смерть, остановка сердца, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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