Петербургские управляющие компании оштрафовали за разрушенные кровлю и фасад

УК пришлось заплатить за нарушения 300 тысяч рублей.

Две управляющие компании из Петербурга получили крупный штраф за ненадлежащее содержание жилых домов и придомовых территорий. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ООО "РСУ "Регион" и ООО "УК Гарант-Сервис СПб" допустили ряд нарушений.

Как выяснилось, компании упорно не замечали разрушенные фасады, пробоины в кровлях, сломанные окна, захламленные чердаки многоквартирных домов. Виновных должностных лиц обеих УК привлекли в дисциплинарной ответственности, а руководители компаний стали фигурантами административных дел. Мировой судья назначил компаниям штрафы на общую сумму в 300 тысяч рублей. Прокуратура проконтролирует устранение нарушений.

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Фото: Piter.TV