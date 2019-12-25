УФАС приостановило определение подрядчика по охране "Невской ратуши"

В отношении проводимого конкурса поступила жалоба от компании "ЭКОДОМ" об ограничении конкуренции.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу приняло решение о приостановке определение подрядчика по охране БЦ "Невская ратуша". Об этом пишет "Коммерсант-СПб".

В отношении проводимого конкурса поступила жалоба от компании "ЭКОДОМ". Представители ООО указали на то, что во время конкурсного отбора оценка потенциальных подрядчиков велась с ограничением конкуренции.



Отметим, что заявки на участие в тендере поступили от двух компаний. Судя по данным портала госзакупок, победителем стало ООО "Охранная организация "Каскад". Компания была готова выполнить задание за 103 млн рублей.

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Фото: Piter.TV