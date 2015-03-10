  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Тярлево утром горел расселенный дом
Сегодня, 9:18
110
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Тярлево утром горел расселенный дом

0 0

На чердаке горела обстановка на площади 70 "квадратов".

В Тярлево сегодня, 22 августа, произошел пожар. На Московском шоссе в доме № 130 вспыхнуло пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 06:37. Бороться с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины.

Выяснилось, что полыхал расселенный дом. На чердаке горела обстановка на площади 70 "квадратов".

В 07:56 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал. 

Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что крупный пожар на складе в Металлострое потушен.

Фото: Pxhere

Теги: в тярлево пожар, горел дом, мчс, павловск, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии