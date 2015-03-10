В Тярлево утром горел расселенный дом

В Тярлево сегодня, 22 августа, произошел пожар. На Московском шоссе в доме № 130 вспыхнуло пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 06:37. Бороться с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины.
Выяснилось, что полыхал расселенный дом. На чердаке горела обстановка на площади 70 "квадратов".
В 07:56 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал.
Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что крупный пожар на складе в Металлострое потушен.
Фото: Pxhere
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