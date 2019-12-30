Творческий вечер Михаила Боярского

Яркий рассказ о судьбе творческого человека и искусстве.

Кто из петербуржцев, да и вообще из россиян, не знает о д"Артаньяне в неизменной шляпе и шарфе с символикой футбольного клуба "Зенит"? Речь, конечно, об актере и артисте Михаиле Боярском.

Актер завоевал популярность благодаря своим ролям в театре и кино, музыкальным композициям и отведенным в качестве телеведущего программам. Также в Петербурге уже два десятка лет существует театр "Бенефис".

Боярский проведет свой вечер с рассказами о судьбе творческого человека и театральных событиях, с песнями и отрывками из произведений.

Цена: от 1200 рублей

Адрес: Альпенхаус, Южная дор., 17

Фото: предоставлено организаторами