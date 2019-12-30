Творческий вечер Михаила Боярского

Кто из петербуржцев, да и вообще из россиян, не знает о д"Артаньяне в неизменной шляпе и шарфе с символикой футбольного клуба "Зенит"? Речь, конечно, об актере и артисте Михаиле Боярском.
Актер завоевал популярность благодаря своим ролям в театре и кино, музыкальным композициям и отведенным в качестве телеведущего программам. Также в Петербурге уже два десятка лет существует театр "Бенефис".
Боярский проведет свой вечер с рассказами о судьбе творческого человека и театральных событиях, с песнями и отрывками из произведений.
Цена: от 1200 рублей
Адрес: Альпенхаус, Южная дор., 17
Фото: предоставлено организаторами
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