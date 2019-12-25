Турпоток между Москвой и Петербургом может вырасти в 1,5 раза

Согласно прогнозам экспертов, на внутренний туризм придётся примерно 50,5 млн поездок.

К 2030 году в макрорегион "Из Москвы в Санкт-Петербург" ожидается усиление турпотока. По словам руководителя проектного офиса ООО "Прогород" – Ксении Титовой, на петербургском международном туристском форуме, количество поездок возрастет с 38 до 57 млн. Об этом сообщает ТАСС.

Отметим, что в макрорегион включает в себя Петербург, Москву, Ленинградскую, Московскую, Новгородскую, Псковскую и Тверскую области, а также Карелию. Он является привлекательным почти для половины путешественников по России.



Согласно прогнозам экспертов, на внутренний туризм придётся примерно 50,5 млн поездок. Ещё 6,5 млн будет относиться ко внешнему туризму. Кроме того, увеличится продолжительность путешествий, а создание высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва – Петербург" также положительно повлияет на рост туристического потока.

Ранее мы сообщили о том, что на новогодние праздники Петербург планирует встретить на 10% больше туристов.

Фото: Piter.TV