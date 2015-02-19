Туристка упала в воду при посадке в теплоход в Петербурге

Прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности судоходства.

В воскресенье, 20 августа, на причале Конюшенного Ведомства в воду упала туристка. Женщина шла по трапу на судно, однако конструкция обрушилась и рухнула Мойку. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Девушка промокла, однако не получила травм и отказалась от госпитализации. Надзорное ведомство проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности судоходства.

При выявлении нарушений, прокурор примет меры реагирования в отношении ответственных за инцидент лиц.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Петербурга помогла пенсионерке добиться компенсации из-за падения на наледи.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)