Прокуратура Петербурга помогла пенсионерке добиться компенсации из-за падения на наледи

Петербургская прокуратура занялась делом о падении 83-летней петербурженки в Пушкине. Женщина травмировала из-за наледи на тротуаре.

Прокуратура Пушкинского района провела проверку по обращению 83-летней местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в декабре прошлого года потерпевшая поскользнулась и упала на тротуаре в Пушкине. Из-за падения она получила вывих и утратила возможность жить как раньше.

Причиной падения женщины стала ненадлежащая уборка и обработка тротуара в зимний период.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с АО "Автодор" компенсации морального вреда в связи с полученной травмой и материального ущерба. В итоге было принято решение взыскать с организации 54 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что петербурженка получила 250 тысяч рублей из-за падения на тротуаре зимой.

Фото: Piter.TV