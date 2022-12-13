Туристка сожгла в Вечном огне в Волгограде свои вещи и цветы

Женщина, приехавшая в город Волгоград из другого российского региона, сожгла в Вечном огне на Аллее Героев часть своих личных вещей, а также цветы около мемориала. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители региональной пресс-службы правоохранительных органов. В настоящее время фигурантка расследования арестована на 15 суток за неповиновение законным требованиям сотрудников правопорядка. Известно, что 35-летняя отдыхающая пыталась скрыться от оперативников, но ее задержали сотрудники ППС.
Утром 15 мая 2023 года неизвестная женщина, находясь на Площади павших борцов, в Вечном огне братской могилы сожгла свои личные вещи и ранее возложенные к мемориалу цветы...
пресс-служба МВД России
На мемориале "Роща пятисот" в честь всех павших в ВОВ после реконструкции снова зажегся Вечный огонь.
Фото и видео: МВД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все