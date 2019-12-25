Китайские туристы стали чаще выбирать креативные пространства Петербурга

Туристы из Китая заинтересовались Новой Голландией и Севкабелем в Петербурге.

Китайские туристы проявляют растущий интерес к креативным пространствам Санкт-Петербурга. В 2025 году они посетили такие площадки более 100 тыс. раз. Об этом сообщил председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич.

По его словам, среди популярных у путешественников из Китая мест — кондитерские, магазины с эксклюзивными сувенирами и современные городские пространства. В их числе Панкевич выделил остров Новая Голландия и "Севкабель Порт". Одновременно туристы из КНР продолжают активно интересоваться российской культурой и историей. Они посещают Эрмитаж, Исаакиевский собор, крейсер "Аврора", Государственный музей-заповедник "Петергоф" и другие достопримечательности Петербурга.

Как отметил Панкевич, 79,1 % китайских туристов готовы рекомендовать посещение Петербурга. Этот показатель оказался выше среднего значения среди путешественников из дальнего зарубежья, которое составило 76,3 %.

В конце октября туристические возможности Петербурга планируют представить в Пекине. Мероприятие должно познакомить китайскую аудиторию с вариантами отдыха и достопримечательностями города на Неве.

Ранее сообщалось, что внутренний туризм в Петербурге и Ленобласти вырос на 10%.

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