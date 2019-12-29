  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Турист вызвал полицию в петербургский музей после нацистского приветствия
Сегодня, 13:29
56
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Турист вызвал полицию в петербургский музей после нацистского приветствия

0 0

Наряд отвез в полицию 28-летнего уроженца Владивостока.

Турист из Северодвинска вызвал полицию в Военно-исторический музей артиллерии, так как поведение одного из посетителей показалось ему странным.

Как стало известно Piter.tv. около 15:30 в воскресенье, 24 сентября, в экстренные службы позвонил турист из Северодвинска. Он сообщил, что увидел на территории музея мужчину, который демонстративно вздернул руку, изобразив нацистское приветствие.

Наряд отвез в полицию 28-летнего уроженца Владивостока. Мужчина ранее привлекался к ответственности по делу об "угрозах убийством". После опроса его отпустили.

Фото: Piter.tv

Теги: мвд, музей
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии