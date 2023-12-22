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На Турбинной ночью тушили пожар
Сегодня, 10:25
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На Турбинной ночью тушили пожар

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В здании, где проходит капремонт, пламя охватило 40 "квадратов".

Сегодня, 29 апреля, в Кировском районе Петербурга произошел пожар. На Турбинной улице в доме 11 происходило горение на втором этаже. В здании, где проходит капремонт, пламя охватило 40 "квадратов". Огонь перекинулся и на перекрытия между вторым и третьим этажами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:47. Тушить пожар прибыли 12 спасателей и три спецмашины.    

В 04:11 удалось ликвидировать открытое горение. В результате случившегося никто не пострадал.    

Ранее мы писали, что на улице Лени Голикова во время пожара в квартире пострадал мужчина.

Фото:  Piter.tv                                                  

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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