На Турбинной ночью тушили пожар

В здании, где проходит капремонт, пламя охватило 40 "квадратов".

Сегодня, 29 апреля, в Кировском районе Петербурга произошел пожар. На Турбинной улице в доме 11 происходило горение на втором этаже. В здании, где проходит капремонт, пламя охватило 40 "квадратов". Огонь перекинулся и на перекрытия между вторым и третьим этажами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:47. Тушить пожар прибыли 12 спасателей и три спецмашины.

В 04:11 удалось ликвидировать открытое горение. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее мы писали, что на улице Лени Голикова во время пожара в квартире пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv