На улице Лени Голикова во время пожара в квартире пострадал мужчина

Пострадавшего эвакуировали и передали медикам.

В Кировском районе сегодня, 29 апреля, произошел пожар. На улице Лени Голикова в доме № 39 загорелась комната в квартире. В результате случившегося пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 04:56. Тушить пламя отправились 12 спасателей и три спецмашины.

В 5-этажном жилом здании, на четвертом этаже, в трехкомнатной квартире, в комнате площадью 15 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 5 квадратных метров. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Возгорание потушили за 25 минут. Пострадавшего эвакуировали и передали медикам. Мужчину доставили в больницу. Информация о состоянии петербуржца уточняется. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что из горящего дома в Сестрорецке эвакуировали трех человек, пострадали двое.

Фото: Piter.tv