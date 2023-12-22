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На улице Лени Голикова во время пожара в квартире пострадал мужчина
Сегодня, 9:16
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На улице Лени Голикова во время пожара в квартире пострадал мужчина

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Пострадавшего эвакуировали и передали медикам.

В Кировском районе сегодня, 29 апреля, произошел пожар. На улице Лени Голикова в доме  № 39 загорелась комната в квартире. В результате случившегося пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 04:56. Тушить пламя отправились 12 спасателей и три спецмашины. 

В 5-этажном жилом здании, на четвертом этаже, в трехкомнатной квартире,  в комнате площадью 15 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 5 квадратных метров.  

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Возгорание потушили за 25 минут. Пострадавшего эвакуировали и передали медикам. Мужчину доставили в больницу. Информация о состоянии петербуржца уточняется. Причина возгорания устанавливается.                                                                       

Ранее мы писали, что из горящего дома в Сестрорецке эвакуировали трех человек, пострадали двое.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в квартире, улица лени голикова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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