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Петербург в тумане: уровень погодной опасности в городе повышен
Сегодня, 8:06
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lesjasap
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Петербург в тумане: уровень погодной опасности в городе повышен

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В ближайшие сутки на город на Неве может выпасть первый снег.

Представители Гидрометцентра по Северо-Западу предупреждают петербуржцев о повышенной угрозе погодной опасности. С утра 14 ноября на территории Северной столицы ожидается густая туманность. Водителей и пешеходов просят быть внимательнее на дорогах города.

Информация появилась на официальном сайте ведомства. Также специалисты добавили, что в течение дня могут выпасть зимние осадки: мокрый снег, дождь. Ветер достигнет пяти метров в секунду. В ГУ МЧС заметили, что ожидать штормового предупреждения в ближайшие 16 часов не стоит.

Фото: Pixabay.com

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Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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