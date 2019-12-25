Туман помешал петербуржцам вовремя вылететь из аэропорта Екатеринбурга

Рейс прибудет на 2,5 часа позже.

Рейс в Петербург из Екатеринбурга задержался более, чем на два часа. Вылететь вовремя, по данным "TagilCity.ru", самолету помешали погодные условия.

Отправление рейса авиакомпании "Россия" было запланировано 6-го июня на 6:15, однако, он вылетел в 08:53. В Пулково самолет приземлится около 9:43. Задержка произошла из-за густого тумана, который накрыл аэропорт Кольцово.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в понедельник утром в Пулково отменили более 15 рейсов.

Фото: vk.com/airport96