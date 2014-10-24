Трутнев доложил Путину о темпах развития Дальнего Востока

По его словам, третий год подряд базовые показатели развития региона существенно превышают общероссийские.

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев доложил президенту Путину о темпах развития Дальнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По словам Трутнева, третий год подряд базовые показатели развития Дальнего Востока существенно превышают общероссийские. К таким показателям он отнес инвестиции в основной капитал, объем строительных работ, ввод жилья, выручка организации и объем добычи полезных ископаемых. Кроме того, за последние 10 лет в макрорегион пришло 4,2 трлн рублей частных инвестиций.

Ранее мы сообщали, что Путин обсудит с вице-премьером Сербии договоры по поставкам газа.

Видео: kremlin.ru