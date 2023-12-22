Трупы двух мужчин и женщины нашли в частном доме в Ленобласти

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь на среду, 31 января, в полицию поступило сообщение о том, что в Выборгском в СНТ "Ручьи" Выборгского района Ленобласти в частном доме обнаружены три трупа. Об этом стало известно Piter.TV.

В результате выезда на втором этаже указанного дома обнаружены трупы двух мужчин и одной женщины без внешних признаков насильственной смерти. Дом деревянный, двухэтажный, отапливался от газового настенного обогревателя.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в доме на Лиговском после задымления нашли два трупа.

Фото: Piter.TV