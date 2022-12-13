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В квартире на Серпуховской нашли труп 20-летней девушки с ожогами по всему телу
Сегодня, 8:43
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В квартире на Серпуховской нашли труп 20-летней девушки с ожогами по всему телу

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Днем в понедельник, 24 января, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении трупа женщины в одной из квартир по Серпуховской улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место полицейские обнаружили тело 20-летней девушки с ожогами по всему телу.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Маршала Захарова найден труп 14-летнего мальчика.

Фото: Piter.TV

Теги: обнаружение трупа, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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