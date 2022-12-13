В квартире на Маршала Захарова найден труп 14-летнего мальчика

Семья подростка состоит на учёте в ОДН.

В ночь на четверг, 19 января, в отдел полиции поступило сообщение об обнаружении трупа восьмиклассника в квартире одного из домов по улице Маршала Захарова без внешних признаков насильственной смерти. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 14-летний подросток находился на домашнем обучении. Мальчик проживал с родителями, двумя сёстрами 18 и 16 лет, а также с 12-летним братом. Семья полная, состоит на учете в ОДН УМВД РФ по Красносельскому району Петербурга.

Труп направлен в морг для выяснения причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на Тихорецком проспекте обнаружены трупы двух молодых людей

Фото: Piter.TV