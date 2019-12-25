В квартире на Стойкости нашли труп с гнилостными изменениями

Соседи заметили выползающих из квартиры насекомых.

Утром среды, 16 ноября, в экстренные службы поступило сообщение от жительницы дома по улице Стойкости о трупном запахе и ползующих по лестничной площадке насекомых. Как стало известно Piter.TV. прибывшие на место оперативники нашли труп 51-летней хозяйки одной и квартир.

Установлено, что тело подверглось сильным гнилостным изменениям. Его направили в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что подозреваемого в убийстве 15-летней давности нашли в петербургской психиатрической больнице.

Фото: Piter.TV