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В квартире на Стойкости нашли труп с гнилостными изменениями
Сегодня, 8:39
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В квартире на Стойкости нашли труп с гнилостными изменениями

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Соседи заметили выползающих из квартиры насекомых.

Утром среды, 16 ноября, в экстренные службы поступило сообщение от жительницы дома по улице Стойкости  о трупном запахе и ползующих по лестничной площадке насекомых. Как стало известно Piter.TV. прибывшие на место оперативники нашли труп 51-летней хозяйки одной и квартир.

Установлено, что тело подверглось сильным гнилостным изменениям. Его направили в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что подозреваемого в убийстве 15-летней давности нашли в петербургской психиатрической больнице.

Фото: Piter.TV

Теги: обнаружение трупа, происшествие, санкт-петербург, улица стойкости
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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