Подозреваемого в убийстве 15-летней давности нашли в петербургской психиатрической больнице

По версии полиции, 8 мая 2007 года на улице он задушил женщину.

Петербургские полицейские нашли подозреваемого в убийстве 15-летней давности в психиатрической клинике. Об этом стало известно Piter.tv.

Подозреваемым оказался 46-летний петербуржец, который на данный момент находится на принудительном лечении в психиатрической больнице имени Кащенко.

По версии полиции, 8 мая 2007 года на улице он задушил женщину. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Ранее петербуржец нашел человеческую кость за гаражами.

Фото: Piter.tv