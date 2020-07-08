Подозреваемого в убийстве 15-летней давности нашли в петербургской психиатрической больнице

Петербургские полицейские нашли подозреваемого в убийстве 15-летней давности в психиатрической клинике. Об этом стало известно Piter.tv.
Подозреваемым оказался 46-летний петербуржец, который на данный момент находится на принудительном лечении в психиатрической больнице имени Кащенко.
По версии полиции, 8 мая 2007 года на улице он задушил женщину. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.
Ранее петербуржец нашел человеческую кость за гаражами.
Фото: Piter.tv
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