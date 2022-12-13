У памятника на проспекте Славы обнаружен труп женщины

Опознать погибшую пока не удалось.

В среду, 19 апреля, в полицию поступила информация об обнаружении трупа женщины в сквере у памятника Добровольцам 3-ей Фрунзенской Дивизии Народного Ополчения на проспекте Славы. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место оперативники не обнаружили на теле внешних признаков насильственной смерти. Опознать женщину пока не удалось, на вид ей 56 лет.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что владелец частного дома в Стрельне нашёл в подвале человеческие кости.

Фото: Piter.TV