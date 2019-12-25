В яме на территории автосервиса на Митрофаньевском нашли труп

Тело направлено в морг.

Во вторник, 19 декабря, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины в смотровой яме на территории автосервиса, который расположен на Мирофаньевском шоссе. Об этом стало известно Piter.TV.

Правоохранители подтвердили обнаружение тела неизвестного без внешних признаков насильственной смерти.

Труп направлен в морг для установления причин произошедшего. Также полиция посмотрела записи с камер видеонаблюдения.

Ранее мы сообщили о том, что рабочего насмерть придавило грунтом на Подвойского.

Фото: Piter.TV