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В яме на территории автосервиса на Митрофаньевском нашли труп
Сегодня, 8:08
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В яме на территории автосервиса на Митрофаньевском нашли труп

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Тело направлено в морг.

Во вторник, 19 декабря, в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины  в смотровой яме на территории автосервиса, который расположен на Мирофаньевском шоссе. Об этом стало известно Piter.TV.

Правоохранители подтвердили обнаружение тела неизвестного без внешних признаков насильственной смерти.

Труп направлен в морг для установления причин произошедшего. Также полиция посмотрела записи с камер видеонаблюдения.

Ранее мы сообщили о том, что рабочего насмерть придавило грунтом на Подвойского.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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