У железной дороги в Лодейном Поле нашли голый труп с колотыми ранами

Погибшим оказался 50-летний мужчина.

Во вторник, 29 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Лодейнопольском Поле на улице Плеханова у ж/д путей лежит труп мужчины. Об этом стало известно Piter.TV.

Оперативники обнаружили тело без одежды примерно в 10 м от указанного места. Погибшим оказался 50-летний мужчина, его место жительства устанавливается. Под подбородком обнаружены 4 колотые раны.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что после пожара в деревне Петровское в доме был найден обгоревший труп мужчины.

Фото: Pxhere