У железной дороги в Лодейном Поле нашли голый труп с колотыми ранами

Во вторник, 29 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Лодейнопольском Поле на улице Плеханова у ж/д путей лежит труп мужчины. Об этом стало известно Piter.TV.
Оперативники обнаружили тело без одежды примерно в 10 м от указанного места. Погибшим оказался 50-летний мужчина, его место жительства устанавливается. Под подбородком обнаружены 4 колотые раны.
Труп направлен в морг для установления причины смерти.
Ранее мы сообщили о том, что после пожара в деревне Петровское в доме был найден обгоревший труп мужчины.
Фото: Pxhere
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