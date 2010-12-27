Троллейбусы №9 и №11 изменят маршрут на несколько дней

Нововведения продлятся до 12 марта.

СПб ГУП "Горэлектротранс" информирует жителей Василеостровского района об изменениях в расписании троллейбусного движения. Изменения коснуться маршрутов №9 и №11.

С 00:30 9 марта до 05:00 12 марта движение транспорта будет закрыто по улице Нахимова. Мершруты не будет ходить в одном направлении от Наличной улицы до улицы Кораблестроителей. Изменения коснуться. На маршруте троллейбуса №9 появятся электробусы, которые будут проходить часть маршрута на автономном ходу.

Троллейбус №11 будет следовать от конечной станции "Улица Кораблестроителей" до Тульской улицы и обратно по действующей трассе до улицы Нахимова далее по Наличной улице до конечной станции "Улица Кораблестроителей".



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