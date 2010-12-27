  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Загородном троллейбус насмерть сбил 18-летнюю петербурженку: подробности
Сегодня, 9:15
515
IRINA_CHALKINA

На Загородном троллейбус насмерть сбил 18-летнюю петербурженку: подробности

0 0

По предварительным данным, она перебегала дорогу на красный сигнал светофора.

В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что в Адмиралтейском районе троллейбус насмерть сбил 18-летнюю петербурженку. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошёл 20 ноября на Загородном проспекте. По словам очевидцев, девушка переходила через дорогу на красный свет. Известно, что юная петербурженка проживает в этом районе. 

Пострадавшую экстренно доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Однако, медикам не удалось её спасти. Петербурженка скончалась от полученных травм. 

Ранее мы сообщали о том, что в Амурской области в лобовом ДТП погибли 5 человек.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 9:51

Ну надо же умудриться так название района исковеркать!!!

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 9:32

в Ажмиральтейском районе

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии