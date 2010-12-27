На Загородном троллейбус насмерть сбил 18-летнюю петербурженку: подробности

По предварительным данным, она перебегала дорогу на красный сигнал светофора.

В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что в Адмиралтейском районе троллейбус насмерть сбил 18-летнюю петербурженку. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошёл 20 ноября на Загородном проспекте. По словам очевидцев, девушка переходила через дорогу на красный свет. Известно, что юная петербурженка проживает в этом районе.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Однако, медикам не удалось её спасти. Петербурженка скончалась от полученных травм.

Ранее мы сообщали о том, что в Амурской области в лобовом ДТП погибли 5 человек.

Фото:pixabay