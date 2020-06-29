Тройное ДТП в Московском районе попало на видео

На место прибыли медики.

Днем 29-го июня на пересечении Сызранской и Рощинской улиц произошло тройное ДТП. Piter.TV получил видео с камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, как на перекрестке столкнулись две иномарки, после чего они задели третью машину, которая собиралась поворачивать налево. На место прибыли сотрудники "скорой помощи". По словам очевидцев, там не работает светофор. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДТП на Ленинском проспекте пострадали трое пассажиров автобуса.

Видео: Piter.TV