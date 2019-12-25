Троицкий храм после реставрации на Октябрьской набережной освятил митрополит Варсонофий

По словам директора Фонда Ильи Козлова, реставрация киновии - часть программы восстановления исторических доминант Петербурга.

В воскресенье, 17 октября, петербургский митрополит Варсонофий освятил храм Святой Троицы на Октябрьской набережной после реставрации, передает АБН.

Восстановить Архиерейское подворье храма Святой Троицы на Октябрьской набережной и территорию вокруг него помог Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры Петербурге. Историческое название храма — киновия Александро-Невской Лавры.

По словам директора Фонда Ильи Козлова, реставрация киновии - часть программы восстановления исторических доминант Петербурга. К числу таких доминант относится и церковь Бориса и Глеба на Синопской набережной, разрушенная в 1975 году.

Троицкий храм начали строить в середине XIX века по образу собора Киево-Печерской лавры. Ранее на этом месте стояла деревянная двухэтажная церковь. В советские годы храм был закрыт, передача комплекса епархии началась в 2001 году. С 2017 года в нём действует архиерейское подворье.

На Васильевском острове завершилась реставрация фасадов евангелическо-лютеранского храма Святой Екатерины. Объект является памятником федерального значения. В 2020-2021 годах на работы выделили 83,8 млн рублей. Церковь была построена в 1771-м году по проекту Юрия Фельтена.

Фото: Вконтакте / Архиерейское подворье храма Святой Троицы