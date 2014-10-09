На Васильевском острове отреставрировали лютеранский храм Святой Екатерины

Работы велись на протяжении двух лет.

На Васильевском острове завершилась реставрация фасадов евангелическо-лютеранского храма Святой Екатерины. Объект является памятником федерального значения. Об этом 7-го октября сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Реставрацию провели к 250-летию храма на углу Большого проспекта и Кадетской линии В.О. Скульптуры апостолов Петра и Павла на главном фасаде находились в аварийном состоянии. Они были заменены на копии, а оригиналы передали храму на хранение. Специалисты отремонтировали стропильную систему, заменили кровлю, усилили перекрытия, отреставрировали фасады, крыльца, фасадные панели с гипсовым лепным декором.

В 2020-2021 годах на работы выделили 83,8 млн рублей. Церковь была построена в 1771-м году по проекту Юрия Фельтена.

Всего в этом году на сохранение, популяризацию и государственную охрану объектов культурного наследия из бюджета Петербурга выделили 2,1 млрд рублей.

Фото: администрация Петербурга