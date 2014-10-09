  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Васильевском острове отреставрировали лютеранский храм Святой Екатерины
Сегодня, 16:08
136
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На Васильевском острове отреставрировали лютеранский храм Святой Екатерины

0 0

Работы велись на протяжении двух лет.

На Васильевском острове завершилась реставрация фасадов евангелическо-лютеранского храма Святой Екатерины. Объект является памятником федерального значения. Об этом 7-го октября сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Реставрацию провели к 250-летию храма на углу Большого проспекта и Кадетской линии В.О. Скульптуры апостолов Петра и Павла на главном фасаде находились в аварийном состоянии. Они были заменены на копии, а оригиналы передали храму на хранение. Специалисты отремонтировали стропильную систему, заменили кровлю, усилили перекрытия, отреставрировали фасады, крыльца, фасадные панели с гипсовым лепным декором. 

В 2020-2021 годах на работы выделили 83,8 млн рублей. Церковь была построена в 1771-м году по проекту Юрия Фельтена.

Всего в этом году на сохранение, популяризацию и государственную охрану объектов культурного наследия из бюджета Петербурга выделили 2,1 млрд рублей. 

Фото: администрация Петербурга

Теги: лютеранский храм, реставрация, храм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии