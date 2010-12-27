Трое подростков украли алкоголь из магазина на проспекте Культуры

Также они избили 18-летнюю кассиршу.

В Калининском районе Петербурга 27 октября задержали трех молодых людей, которые вынесли алкоголь из местного магазина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратилась замуправляющего магазина. Она рассказала, что около часа ночи из торговой точки на проспекте Культуры три человека вынесли алкоголь, при этом они избили 18-летнюю кассиршу.

Потерпевшую осмотрели медики, она находится в удовлетворительном состоянии и проходит амбулаторное лечение. Полиция задержала трех молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Архангельске 25-летний парень убил мать 6 детей из-за алкоголя и продуктов.

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