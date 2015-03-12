Трое неизвестных напали на мужчину в переходе на станции "Комсомольская"

Участников происшествия разыскивает полиция. Им придется ответить за свои действия.

В воскресенье, 5 декабря, трое неизвестных напали на мужчину в переходе Московского метрополитена. Очевидцы засняли инцидент на видео.

Драка произошла на станции метро "Комсомольская". Что именно послужило причиной конфликта устанавливается. Остановить агрессивную толпу помогли прохожие и сотрудники подземки. Теперь инцидентом занимаются сотрудники столичной полиции. ГУ МВД России по Москве проводит проверку по видеоматериалам, опубликованным в социальных сетях. Участников происшествия разыскивает полиция. Им придется ответить за свои действия.

Ранее мы сообщили, что в центре Москвы дворники устроили массовую драку.

Видео: ВК/Только Уличные Драки