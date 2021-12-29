Неизвестные на "Ауди" похитили мужчину c Пулковской улицы и требовали 500 тысяч рублей

Пострадавший позвонил другу с просьбой отдать 300 тысяч рублей за его спасение.

Не в фильме, а в реальности произошла история с 33-летним петербуржцем, которого похитили, избили и требовали денег.

Как стало известно Piter.tv, пострадавшего похитили во дворе дома 11 по улице Пулковская. Очевидец сообщил об увиденном около четырех часов вечера 6 января. Трое неизвестных схватили мужчину, избили его и насильно посадили в "Ауди", после чего уехали в сторону "Звездной".

В на юге города объявили План "Перехват". В шесть часов вечера по "горячим следам" на проспекте Юрия Гагарина патрульно-постовая служба остановила иномарку, которая, как оказалось, принадлежит неработающему 38-летнему жителю Шушар. В салоне сидели еще три человека, включая потерпевшего. Мужчинам от 37 до 39 лет.

Уже около десяти часов потерпевший заявил в полицию и рассказал все обстоятельства. Как оказалось, напавшие требовали у него 500 тысяч рублей. Пострадавший позвонил своему знакомому и попросил перевести на неизвестный ему счет 300 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 126 ч.2 мп а,з (Похищение человека по предварительному сговору из корыстных побуждений).

Сообщников задержали. По данным информационного центра, двое из них ранее привлекались к уголовной и административной ответственности.

Ранее мы писали, что трое неизвестных привезли труп к скорой помощи на Карпинского и скрылись.

Фото: Piter.tv