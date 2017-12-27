Трио мигрантов украли 18 аккумуляторов, но попались патрулю Росгвардии

Ночью в Петербурге были задержаны трое южан, выгружавших из автомобиля чужие аккумуляторы.

Сотрудники вневедомственной охраны Нацгвардии задержали на Васильевском острове троих подозрительных мигрантов. В 5 часов утра мужчины выгружали из старенького автомобиля на Шкиперском протоке подозрительные грузы. Патруль Нацгвардии подошел к ним и обнаружил, что южане вытаскивают из машины автомобильные аккумуляторы. Действия мигрантов не могли не вызвать подозрений: все-таки напротив располагался пункт приема металла.

Офицеры задержали подозрительных грузчиков и их добычу в 18 аккумуляторов. Сами мигранты путались в показаниях и не могли объяснить происхождения этого имущества. Как сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны Росгвардии, задержанных доставили в отделении полиции и обвинили в краже аккумуляторов. В ближайшее время их ждет возбуждение уголовного дела, следствие и суд.

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Фото: Piter.TV