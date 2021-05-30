Три вертолета тушат крупный пожар в Москве

Известно, что пожарные эвакуировали семь человек, еще двоих пытаются спасти.

На Комсомольской площади в Москве спасатели ликвидируют крупный пожар. Горит складское помещение. Об этом сообщили в ТАСС.

Возгорание тушат три вертолета Ка-32 и пожарный поезд. На место прибыли более 100 спасателей и 35 единиц техники. Огонь распространился по площади до 2,5 тысячи "квадратов".

Известно, что пожарные эвакуировали семь человек, еще двоих пытаются спасти.

Также произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами. По последним данным, площадь возгорания достигла 1,9 тысячи квадратных метров. Данных о пострадавших нет.

Видео: Телеграм / Shot