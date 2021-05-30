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Три вертолета тушат крупный пожар в Москве

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Известно, что пожарные эвакуировали  семь человек, еще двоих пытаются спасти.

На Комсомольской площади в Москве спасатели ликвидируют крупный пожар. Горит складское помещение. Об этом сообщили в ТАСС.

Возгорание тушат три вертолета Ка-32 и пожарный поезд. На место прибыли более 100 спасателей и 35 единиц техники. Огонь распространился по площади до 2,5 тысячи "квадратов". 

Известно, что пожарные эвакуировали  семь человек, еще двоих пытаются спасти.

Также произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами. По последним данным, площадь возгорания достигла 1,9 тысячи квадратных метров. Данных о пострадавших нет.

Видео: Телеграм / Shot

Теги: вертолеты, комсомольская площадь, крупный пожар, мчс, пожар в москве, пожарный поезд
Категории: Лента новостей, Новости России,

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