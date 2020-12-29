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Три трамвая и троллейбус до апреля изменят маршруты в Петербурге
Сегодня, 22:11
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mook1

Три трамвая и троллейбус до апреля изменят маршруты в Петербурге

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Изменения наступят с 11 и 12 января.

Три трамвая и троллейбус до апреля изменят маршруты в Петербурге. О подробностях изменения движения рассказала пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс". 

С 11 января изменит свою трассу троллейбус №1. От станции на улице Маршала Тухачевского транспорт направится по Апрельской улице через проспект Металлистов, Якорную улицу, Красногвардейскую площадь, Новочеркасский проспект, к станции метро "Новочеркасская", к Заневскому проспекту, затем к мосту Александра Невского и одноименной станции метро, далее – через Невский проспект, станцию метро "Площадь Восстания", к Дворцовому проезду и мосту, 1-й и Кадетской линии В.О., к станции метро "Спортивная", по Тучкову мосту, и до конечной остановки "Ординарная улица".

Трамвайное движение из-за работ на путях закрывается на участке проспекта Энгельса от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского. В связи с этим с 12 января по 15 апреля свою трассу изменят трамваи №№ 21, 55 и 58. 

Петербург передаст Петрозаводску 17 троллейбусов в честь 100-летия Карелии. Уже стартовала погрузка первой партии общественного транспорта моделей ЗиУ-682 и БТЗ-52011, она проходит в троллейбусном парке №1.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, трамваи, троллейбус
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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vernoman
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