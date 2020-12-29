Акция приурочена к 100-летию Карелии.

Петербург передаст Петрозаводску 17 троллейбусов в честь 100-летия Карелии. Уже стартовала погрузка первой партии общественного транспорта моделей ЗиУ-682 и БТЗ-52011, она проходит в троллейбусном парке №1, рассказала 4 января пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что городу сейчас нужны троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Для Северной столицы в прошлом году ГУП "Горэлектротранс" закупило 142 машины, 87 из них – "классические" троллейбусы, 35 – это транспорт с увеличенным автономным ходом, а два десятка – сочленённые троллейбусы с большой вместимостью.

Губернатор города и глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник договорились о передаче транспортных средств накануне. В Петрозаводск троллейбусы, не востребованные в перевозках по Северной столице, отправятся безвозмездно. Транспортировка машин будет обеспечена за счет петрозаводского МУП "Городской транспорт", представители которого и выбирали троллейбусы.

Ранее мы рассказали, что более 7,7 млн пассажиров перевез троллейбусный маршрут №41 за 3 года. В 2017-м году вторым в городе на рейсы данного маршрута вышли электробусы с динамической зарядкой – троллейбусы с увеличенным автономным ходом.

Фото: Piter.tv