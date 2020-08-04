Почти три тонны мазута разлили на железной дороге под Выборгом

На выходных специалисты ликвидировали последствия разлива.

Прокуратура проводит проверку после разлива около 3 тонн мазута на железнодорожной станции Выборг – Товарный в Ленобласти. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Разлив мазута произошел вечером 9 апреля. По предварительной информации, утечка произошла при переливе его из цистерны в котельную депо.

На выходных специалисты ликвидировали последствия разлива. На месте работали сотрудники МЧС, транспортной полиции, АО "Центр аварийно-спасательных и экологических операций" и железной дороги.

В прошлом году под Псковом произошел разлив 10 тонн мазута.

Фото и видео: Северо-Западная транспортная прокуратура