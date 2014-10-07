Три отечественных измерителя уровня глюкозы находятся на регистрации

Глава Минздрава РФ рассказал о работе по уходу от санкционного давления.

Процедуру регистрации в России в настоящее время проходят три отечественных медицинских изделия для мониторинга у пациентов уровня глюкозы. Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном часе пленарного заседания в Государственной Думе от 18 июля сделал глава министерства по здравоохранению Михаил Мурашко. Чиновник заметил, что в профильном ведомстве рассчитывают, что процесс завершится в ближайшее время.

Есть сегодня санкционные меры по мониторингу глюкозы - по оборудованию, принятые Соединенными Штатами в 11-м пакете. <…> Сегодня на регистрации находятся три альтернативных медицинских изделия, мы надеемся, что в ближайшее время они пройдут... Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Остаться в РФ готовы 3,5 тыс. опрошенных иностранцев, получающих медобразование в стране.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ