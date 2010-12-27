На борьбу брошены половые тряпки.

В среду, 13 ноября, сразу три новые станции петербургского метро подтопило грунтовыми водами. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

По словам петербуржцев, вода сочится на "Проспекте Славы", "Дунайской" и "Беговой". На борьбу брошены половые тряпки.

"Стены влажные, из них просачивается вода, на полу — заботливо уложенные тряпочки", —сказано в сообщении.

В пресс-службе петербургской подземки заявили, что подтопление вызвано активностью грунтовых вод. Отмечается, что проблема на новых станциях должна быть устранена по гарантии.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев просят не выходить с 15 ноября на лёд.

Фото: Telegram/Аварийный Петербург