Три машины столкнулись на внешнем кольце КАД

В субботу, 11 апреля, на внешнем кольце КАД, а именно на дамбе у города Кронштадт, столкнулись три автомобиля. В распоряжении Piter.tv оказались кадры последствий ДТП.
На видео можно разглядеть, что в результате столкновения у "Газели" и Volkswagen сильнее всего пострадала передняя часть конструкции, у Hyundai же большая часть разрушений пришлась на капот и задний бампер. Также на видеозаписи можно заметить два автомобиля "Скорой помощи".
Подробности случившегося на данный момент неизвестны.
Ранее мы писали, что мужчина находится в тяжелом состоянии после ДТП на Энтузиастов.
Видео: Piter.tv
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