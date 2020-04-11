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Три машины столкнулись на внешнем кольце КАД

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На месте были замечены две машины "Скорой помощи".

В субботу, 11 апреля, на внешнем кольце КАД, а именно на дамбе у города Кронштадт, столкнулись три автомобиля. В распоряжении Piter.tv оказались кадры последствий ДТП.

На видео можно разглядеть, что в результате столкновения  у "Газели" и Volkswagen  сильнее всего пострадала передняя часть конструкции, у Hyundai же большая часть разрушений пришлась на капот и задний бампер. Также на видеозаписи можно заметить два автомобиля "Скорой помощи".

Подробности случившегося на данный момент неизвестны.

Ранее мы писали, что мужчина находится в тяжелом состоянии после ДТП на Энтузиастов.

Видео: Piter.tv

 

Теги: дамба, дтп, кад, три автомобиля
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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