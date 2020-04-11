Три машины столкнулись на внешнем кольце КАД

На месте были замечены две машины "Скорой помощи".

В субботу, 11 апреля, на внешнем кольце КАД, а именно на дамбе у города Кронштадт, столкнулись три автомобиля. В распоряжении Piter.tv оказались кадры последствий ДТП.

На видео можно разглядеть, что в результате столкновения у "Газели" и Volkswagen сильнее всего пострадала передняя часть конструкции, у Hyundai же большая часть разрушений пришлась на капот и задний бампер. Также на видеозаписи можно заметить два автомобиля "Скорой помощи".

Подробности случившегося на данный момент неизвестны.

Ранее мы писали, что мужчина находится в тяжелом состоянии после ДТП на Энтузиастов.

Видео: Piter.tv