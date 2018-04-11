Три фильма Marvel вошли в 10-ку самых ожидаемых картин года

Издание USA Today составило список из десяти самых ожидаемых лент, которые появятся в прокате до конца лета 2018 года.

Издание USA Today составило список самых ожидаемых фильмов, которые выйдут до конца лета 2018 года. Кинокритики заявили, что эти фильмы станут любимчиками у зрителей.

В перечень "топ-10" вошли три фильма вселенной Marvel: "Мстители: Война бесконечности" (в прокате в России 3 мая), "Дэдпул 2" (17 мая) и "Человек-муравей и Оса" (4 июля).

Также в списке такие кинокартины - "Миссия невыполнима: Последствия" - в главной роли Том Круз (26 июля), "Mamma Mia! 2" - мюзикл (16 августа), "Мир юрского периода 2" - приключенческий боевик (7 июня), "Реинкарнация" - хоррор (7 июня) и "Восемь подруг Оушена" - женская версия комедии "Одиннадцать друзей Оушена" (21 июня).

Также в рейтинге указаны две ленты студии Walt Disney Pictures: "Хан Соло. Звездные войны: Истории" (24 мая) — спин-офф фантастической серии "Звездные войны", и продолжение анимационного фильма 2004 года "Суперсемейка 2" (14 июня).

Видео: YouTube / FilmSelect Россия; 20th Century Fox Russia; iVideos