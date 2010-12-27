Треть петербуржцев не ходят к врачам во время болезни, предпочитая самолечение

Социологи из СПбГУ узнали у жителей Северной столицы как, когда и чем они лечатся во время болезни.

Социологи из СПбГУ рассказали о результатах собственного опроса про эпидемию гриппа и ОРВИ в Северной столице. Информация с итоговым заключением появилась на официальном сайте университета.

Согласно полученным сведениям, более трех четвертей петербуржцев предпочитают не брать больничный отпуск во время заболевания. Те же респонденты отметили, что отказались от медицинских услуг, хотя 38 процентов все же чувствовало простуду за последние полгода. В тоже время, 41 процент из респондентов не ходят на учебу или работу, чтобы не заражать коллег. В среднем, период лечения длится около девяти дней.

Больше половины жителей города лечатся домашними средствами. лидирует имбирный чай с медом, чеснок и даже гомеопатические средства. Прививку от гриппа сделал каждый десятый опрошенный. Больше половины считают вакцину безопасной, хотя каждый четвертый сомневается в ее эффективности.

Отметим, что в 2018 году эпидемиологический порог превысил планку допустимого уровня заболеваемости всего на 24 процентов. В прошлом году показатель увеличивался до 63 процентов.

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