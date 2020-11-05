Три человека пропали после столкновения двух грузовых судов на берегу Японии

Поиски пропавших продолжаются.

Во внутреннем Японском море столкнулись сухогруз "Byakko" и химический танкер "Ulsan Pioneer" под флагом Маршалловых островов. Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что сухогруз и танкер столкнулись в районе пролива Курусима около префектуры Эхимэ, расположенной на острове Сикоку. Сухогруз затонул, это произошло через 2 часа и 40 минут после столкновения.

На борту сухогруза находились 12 членов экипажа. Пропавшими без вести из них считаются три человека. Остальные были госпитализированы в больницу, их жизни ничего не угрожает. На борту танкера было 13 человек. Среди них пострадавших нет.

В настоящее время продолжаются поиски пропавших.

Видео: YouTube / TBS NEWS