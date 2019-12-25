Третьеклассницу увезли в больницу из школы в Колпино после удара дверью

Девочка получила тяжелую травму во время перемены в школьном коридоре.

Полиция Колпинского района устанавливает обстоятельства получения травм 10-летней девочки, ученицы 3 класса, в школьном коридоре. Об этом стало известно Piter.TV.

Девочку госпитализировали прямо из школы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, в тяжелом состоянии. Установлено, что в школьном коридоре мальчик, выходя из класса, ударил дверью пострадавшую. После этого девочка споткнулась, ударилась головой о стену и потеряла сознание.

Семья, в которой проживает ребенок, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

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Фото: Piter.TV