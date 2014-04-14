Несовершеннолетняя отравилась смесью таблеток в квартире на Невском проспекте

Девушка выпила противовирусные и спазмолитические препараты.

Полиция Петербурга проводит проверку по факту отравления несовершеннолетней девочки смесью таблеток. Об этом стало известно Piter.TV.

Девочка 2004 года рождения выпила противовирусные и спазмолитические препараты, находясь в своей квартире на Невском проспекте. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Известно, что пострадавшая проживает в благополучной семье, при этом состоит на учете в ПНД.

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Фото: pexels.com