Филипп Арзамазов покидает СКА, его место займет Илья Гребенников

СКА объявил о смене тренера по физической подготовке.

Филипп Арзамазов покидает петербургский СКА, где занимал должность тренера по общей физической подготовке с лета прошлого года. Об уходе специалиста сообщили в социальных сетях хоккейного клуба.

В СКА поблагодарили Арзамазова за работу и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

Новым тренером по ОФП основной команды назначен 39-летний Илья Гребенников. С 2020 года он занимал аналогичные должности в командах системы СКА.

В клубе поприветствовали специалиста в главной команде армейцев и пожелали ему успешной работы.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

Фото: pxhere.