Филипп Арзамазов покидает СКА, его место займет Илья Гребенников

Филипп Арзамазов покидает петербургский СКА, где занимал должность тренера по общей физической подготовке с лета прошлого года. Об уходе специалиста сообщили в социальных сетях хоккейного клуба.
В СКА поблагодарили Арзамазова за работу и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.
Новым тренером по ОФП основной команды назначен 39-летний Илья Гребенников. С 2020 года он занимал аналогичные должности в командах системы СКА.
В клубе поприветствовали специалиста в главной команде армейцев и пожелали ему успешной работы.
Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.
Фото: pxhere.
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